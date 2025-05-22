OpenAI приобретет ИИ-стартап дизайнера iPhone Джони Айва за $ 6,4 млрд

Джони Айв, ранее возглавлявший отдел дизайна в Apple, вместе со своей студией LoveFrom начал сотрудничать с OpenAI и ее руководителем Сэмом Олтманом два года назад. Сам стартап io появился около года назад с целью разработки и производства новых устройств, ориентированных на использование искусственного интеллекта.

Как заявил Сэм Олтман в видеоролике, опубликованном вместе с анонсом, новая линейка продуктов призвана помочь людям использовать ИИ для творчества и реализации идей. В сообщении также говорится, что прототип первого устройства уже готов и получил одобрение руководства.

После завершения сделки io станет частью OpenAI. При этом Джони Айв и его команда LoveFrom возьмут на себя ключевую роль в создании дизайна и концепций как для продуктов io, так и для других направлений OpenAI.