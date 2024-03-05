OpenAI присоединилась к инициативе ответственного использования ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил восторг по поводу «духа этого письма» в посте на платформе X. Инициатива стартовала венчурным капиталистом Рон Конуэем и его фирмой SV Angel. В письме также участвуют Hugging Face, Scale AI и десятки других стартапов и технологических компаний.

За последний год многие в индустрии, одновременно приветствуя преимущества технологии, поднимали тревогу по поводу её серьезных рисков. В письме от SV Angel воздействие искусственного интеллекта сравнивается с другими инновациями, такими как печатный станок, двигатель внутреннего сгорания, электричество и интернет. Отмечается, что «баланс его положительных и отрицательных воздействий на человека будет сформирован через действия и вдумчивость нас, людей.»

Письмо было подписано вскоре после того, как Илон Маск подал иск против OpenAI, обвинив стартап в нарушении своей миссии в пользу прибыли. Внутреннее руководство OpenAI отвергло этот иск, заявив, что они не согласны с Маском.