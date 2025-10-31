Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2025
OpenAI проведет IPO в 2026 году с рекордной оценкой в $1 трлн

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, готовится к первичному размещению акций (IPO). В итоге ее стоимость может составить более чем в $1 трлн. Это может стать одним из крупнейших IPO в истории.
OpenAI проведет IPO в 2026 году с рекордной оценкой в $1 трлн
По данным источников, подача документов в регуляторные органы может состояться уже во II половине 2026 года. Компания рассматривает возможность привлечения от $60 млрд и выше, в зависимости от рыночных условий и темпов роста.

В то же время финансовый директор Сара Фрайер допускает, что размещение может быть перенесено на 2027 год, если рынок окажется нестабилен.

IPO станет логическим шагом после недавней реструктуризации, сократившей зависимость OpenAI от Microsoft, владеющей примерно 27% акций компании.

По оценкам инсайдеров, годовая выручка OpenAI к концу 2025 года может достичь $20 млрд, хотя убытки продолжают расти на фоне масштабных инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Глава компании Сэм Альтман подтвердил, что выход на биржу — наиболее вероятный путь для привлечения капитала, необходимого для реализации его амбициозных планов по развитию глобальной ИИ-инфраструктуры.

