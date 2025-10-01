OpenAI раскрыла 44 профессии, в которых ИИ приблизился к уровню людей-экспертов

Опубликовано 01 октября 2025, 08:041 мин.
OpenAI раскрыла 44 профессии, в которых ИИ приблизился к уровню людей-экспертовНе этого будущего нам, конечно, хочется...
OpenAI представила новую систему оценки GDPval, которая проверяет работу ИИ на реальных экономически ценных задачах в 44 профессиях. Результаты показали, что передовые модели всё ближе к качеству труда людей-экспертов.
В список вошли риэлторы, юристы, инженеры, медсёстры, фармацевты, программисты, финансовые аналитики и даже социальные работники.
Примеры заданий: анализ изображений кожных заболеваний, создание брошюры для агентства недвижимости или составление конкурентного анализа рынка доставки.
Неожиданно лучшей моделью в тестах оказалась Claude Opus 4.1 от Anthropic, а не GPT-5. При этом продвинутая версия GPT-5-high смогла соответствовать уровню экспертов более чем в 40% случаев. Для сравнения: GPT-4o показал лишь 13,7%.
OpenAI подчёркивает, что ИИ пока не заменяет людей, а лишь дополняет их работу, выполняя чётко формализованные задачи быстрее и дешевле.