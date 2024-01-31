OpenAI расширил возможности использования ChatGPT в беседах

Платные пользователи ChatGPT получили возможножность приглашать GPT в беседу, введя «@», а затем выбрав нужный GPT из списка. Выбранный ИИ будет обладать полным пониманием всей беседы, а различные GPT могут быть «вовлечены» для различных задач и потребностей, вступая в разговор с контекстом предыдущих сообщений.

OpenAI планирует внедрить монетизацию для разработчиков, желающих продавать доступ к своим GPTs.

Однако, OpenAI сталкивается с вызовами в области модерации. После запуска GPT Store магазин был засыпан «романтическими» ботами, некоторые из которых были сексуально навязчивыми и нарушали условия использования OpenAI. Несмотря на это, компания активно работает над улучшением системы контроля и удаления нарушающих приложений.