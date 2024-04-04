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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 23:50
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OpenAI расширит программу для разработки персонализированных ИИ-моделей

Custom Model
OpenAI расширяет программу Custom Model, предоставив предприятиям возможность разработки индивидуальных генеративных моделей и алгоритмов искусственного интеллекта для конкретных сфер применения.
OpenAI расширит программу для разработки персонализированных ИИ-моделей

© Ferra.ru

Программа Custom Model была запущена в прошлом году на первой конференции разработчиков OpenAI, DevDay. С тех пор «дюжины» компаний воспользовались этой возможностью. Однако OpenAI решила расширить программу для повышения ее эффективности.

В рамках программы Custom Model предприятиям теперь доступны помощь в настройке и индивидуальные модели, обученные под их специфические потребности. Помощь в настройке включает использование методов, превосходящих обычную настройку, чтобы улучшить производительность моделей в определенных задачах.

Индивидуальные модели разрабатываются с использованием базовых моделей и инструментов OpenAI, таких как GPT-4, и позволяют компаниям углубленно настраивать модели под свои нужды.

OpenAI уверен, что в будущем большинство организаций будут разрабатывать индивидуальные модели, что позволит им получить более значимые результаты от использования искусственного интеллекта.