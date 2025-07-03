OpenAI расширит сотрудничество с Oracle для строительства дата-центров в США

Это расширение связано с проектом Stargate, который OpenAI реализует совместно с Oracle и другими партнерами. В январе этого года проект был анонсирован в Белом доме и предполагает инвестиции в размере 500 миллиардов долларов в инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Oracle уже построила крупный дата-центр в Абилине, штат Техас, для нужд OpenAI, и теперь планирует увеличить его мощность с 1,2 до 2 гигаватт. Кроме того, рассматриваются новые площадки в Техасе, Мичигане, Висконсине, Вайоминге, Нью-Мексико, Джорджии, Огайо и Пенсильвании. Все эти объекты войдут в состав проекта Stargate.