OpenAI рассказала, когда и в каких ситуациях использовать разные версии ChatGPT

Несмотря на то, что рекомендации адресованы корпоративным клиентам, они подойдут и обычным пользователям. Сейчас в ChatGPT доступно пять моделей: GPT-4o, GPT-4.5, o4-mini, o4-mini-high и o3. Все они входят в подписку ChatGPT Plus за $20 в месяц.

GPT-4o — универсальная и самая быстрая модель. Она лучше всего подходит для резюмирования текста, генерации писем и идей, а также работы с изображениями, звуком и табличными данными. Поддерживает большинство функций: создание собственных GPT, генерацию изображений, работу с таблицами и аудио.

GPT-4.5 — творческий и «эмоционально умный» аналог GPT-4o. Лучше справляется с креативными задачами, написанием текстов и ведением диалогов. Если вам важна выразительность и стиль — стоит выбрать именно её.

o4-mini — базовая, быстрая и точная для коротких технических задач: простые запросы по программированию, визуальные задачи, STEM.

o4-mini-high — улучшенная версия, подходит для сложных технических задач, более точна в коде, математике и науке.

o3 — самый «умный» среди размышляющих моделей. Рекомендуется для стратегического планирования, сложной аналитики, продвинутого кода и многошаговых вычислений.

OpenAI признаёт, что выбор может быть непростым, но теперь ориентироваться стало легче.