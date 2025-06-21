OpenAI разорвала сотрудничество со Scale AI после сделки стартапа с *Meta

Опубликовано 21 июня 2025, 02:151 мин.
OpenAI разорвала сотрудничество со Scale AI после сделки стартапа с *MetaЗа ней последовали и другие компании
OpenAI официально отказалась от сотрудничества с компанией Scale AI в качестве поставщика данных, из-за того, что *Meta начала вливать деньги в этот стартап.
OpenAI начала искать других поставщиков специализированных данных для разработки моделей ИИ. Как быстро это получится сделать, неизвестно: компании совместно разрабатывали масштабируемый ИИ, Scale AI занимается аннотацией и маркировкой данных, их отбором и оценкой.
Представители Scale AI заявили, что несмотря на сотрудничество с Meta, не будут делиться конфиденциальной информацией с компанией, а новый глава разработки, назначенный Meta, не будет допущен к участию в повседневных операциях.
Но крупнейшие клиенты Scale AI вслед за OpenAI и Google уже отказываются от сотрудничества, что может привести к изменению бизнеса стартапа.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.