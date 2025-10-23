OpenAI разрешит хранение данных в Великобритании для бизнеса и госструктур

Совместная работа OpenAI и Минюста началась в июле, и уже сейчас технологии искусственного интеллекта применяются для повышения эффективности ведомства. Более тысячи сотрудников используют инструмент Justice Transcribe, который записывает и автоматически расшифровывает разговоры с поднадзорными, сокращая время на ручной ввод информации.

Хранение данных в Великобритании будет доступно пользователям API Platform, ChatGPT Enterprise и ChatGPT Edu. В OpenAI отмечают, что интерес к подобным решениям со стороны других государственных структур растет, особенно после первых успешных внедрений.