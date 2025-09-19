OpenAI с производителем устройств Apple создаст карманный ИИ-гаджет

Новый гаджет рассматривается как потенциальная альтернатива смартфонам и другим традиционным устройствам. Цель OpenAI — создать «AI-native» продукт. То есть аппаратное обеспечение, разработанное с нуля для работы с ИИ, а не добавленное к существующим платформам.

Luxshare, известная как крупный сборщик iPhone и AirPods, предоставит OpenAI возможности масштабного производства. Кроме того, компания ведет переговоры с Goertek, китайским поставщиком, который производит компоненты для AirPods, HomePods и Apple Watch, включая динамики, для будущих устройств OpenAI.