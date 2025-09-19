OpenAI с производителем устройств Apple создаст карманный ИИ-гаджет

Опубликовано 19 сентября 2025, 22:061 мин.
OpenAI с производителем устройств Apple создаст карманный ИИ-гаджетОн будет тесно интегрирован с ChatGPT
OpenAI заключила соглашение с китайским производителем Luxshare, который занимается сборкой устройств Apple, для выпуска нового потребительского гаджета. Устройство находится на стадии прототипа и планируется карманного размера. Оно будет учитывать контекст и тесно работать с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.
Новый гаджет рассматривается как потенциальная альтернатива смартфонам и другим традиционным устройствам. Цель OpenAI — создать «AI-native» продукт. То есть аппаратное обеспечение, разработанное с нуля для работы с ИИ, а не добавленное к существующим платформам.
Luxshare, известная как крупный сборщик iPhone и AirPods, предоставит OpenAI возможности масштабного производства. Кроме того, компания ведет переговоры с Goertek, китайским поставщиком, который производит компоненты для AirPods, HomePods и Apple Watch, включая динамики, для будущих устройств OpenAI.