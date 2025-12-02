OpenAI сделает упор на улучшение ChatGPT и отложит рекламу

Хотя OpenAI публично не подтверждала работу над рекламой, она тестировала различные ее форматы, включая объявления, связанные с онлайн-покупками. Теперь приоритетом станет совершенствование основной модели ChatGPT.

Информация основана на внутреннем меморандуме компании.

Ранее OpenAI спрогнозировала, что к 2030 году у ChatGPT будет 2,6 млрд еженедельных пользователей. По тем же подсчетам, 8,5% (220 млн человек) из них будут платить за подписку. Сейчас платные подписки Plus и Pro ($ 20 и $ 200 в месяц соответственно) выбирают 35 млн пользователей — это примерно 5% аудитории.