OpenAI согласилась сдавать свои будущие ИИ-модели властям США на проверку

Опубликовано 30 августа 2024, 07:251 мин.
OpenAI согласилась сдавать свои будущие ИИ-модели властям США на проверкуПрогнулись
OpenAI и Anthropic согласились предоставить властям США доступ к новым ИИ-моделям перед их публичным выпуском.
Эти компании подписали меморандумы с Институтом безопасности ИИ США, что позволит правительству проверять модели на потенциальные риски и предлагать улучшения безопасности.
Данное сотрудничество происходит на фоне обсуждений о регулировании искусственного интеллекта с целью сбалансировать безопасность и инновации.
Соглашения с OpenAI и Anthropic являются частью более широких усилий Белого дома по обеспечению регулирования ИИ.
Компании добровольно обязались инвестировать в исследования по кибербезопасности и разработке методов распознавания ИИ-сгенерированного контента.
Директор Института безопасности ИИ США, Элизабет Келли, назвала эти шаги важным этапом на пути к ответственному управлению развитием искусственного интеллекта.