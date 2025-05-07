OpenAI сократит долю выручки Microsoft после реструктуризации

По информации источника, OpenAI отказалась от более масштабной реструктуризации, сохранив контроль за организацией в руках своей некоммерческой материнской структуры. Такое решение ограничивает влияние гендиректора Сэма Олтмана на управление компанией.

В рамках действующего соглашения OpenAI обязалась делиться с Microsoft 20% своей выручки до 2030 года. Однако новые расчеты, представленные инвесторам, предполагают снижение этой доли как минимум вдвое — до 10%. Это будет касаться не только Microsoft, но и других коммерческих партнеров.

Несмотря на возможные финансовые корректировки, в Microsoft подчеркивают, что ключевые элементы партнерства с OpenAI сохраняются, а сотрудничество продолжается в рамках существующего контракта до конца десятилетия.