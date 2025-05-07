Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2025, 14:01
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OpenAI сократит долю выручки Microsoft после реструктуризации

Часть доходов партнерам снизится до 10% к 2030 году
Компания OpenAI планирует уменьшить долю доходов, которую получает ее ключевой партнер Microsoft, в рамках текущих изменений в структуре собственности. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на документы, предоставленные инвесторам.
OpenAI сократит долю выручки Microsoft после реструктуризации
© Jonathan Kemper

По информации источника, OpenAI отказалась от более масштабной реструктуризации, сохранив контроль за организацией в руках своей некоммерческой материнской структуры. Такое решение ограничивает влияние гендиректора Сэма Олтмана на управление компанией.

В рамках действующего соглашения OpenAI обязалась делиться с Microsoft 20% своей выручки до 2030 года. Однако новые расчеты, представленные инвесторам, предполагают снижение этой доли как минимум вдвое — до 10%. Это будет касаться не только Microsoft, но и других коммерческих партнеров.

Несмотря на возможные финансовые корректировки, в Microsoft подчеркивают, что ключевые элементы партнерства с OpenAI сохраняются, а сотрудничество продолжается в рамках существующего контракта до конца десятилетия.