OpenAI создала ИИ-агента для поиска уязвимостей в программном коде

Новая система Aardvark уже работает в тестовом режиме
Компания OpenAI представила автономного агента на базе искусственного интеллекта (ИИ) Aardvark, предназначенного для поиска и устранения уязвимостей в программном обеспечении. Система работает на базе модели GPT-5 и сейчас доступна в формате приватной бета-версии для ограниченного круга тестировщиков.
Aardvark функционирует как автоматизированный исследователь безопасности. Он постоянно анализирует исходный код в репозиториях, выявляя потенциальные уязвимости, оценивая степень их критичности и предлагая конкретные исправления. В отличие от традиционных методов анализа, система не использует фаззинг или анализ компонентов. Вместо этого она применяет языковые модели для понимания поведения кода и поиска проблем.

Работа агента строится по многоэтапной схеме. Сначала он анализирует весь репозиторий и создает модель угроз. Затем отслеживает изменения в коммитах, выявляя потенциальные уязвимости. Найденные проблемы система проверяет в изолированной среде, чтобы подтвердить возможность эксплуатации. Для исправления уязвимостей Aardvark генерирует патчи с помощью Codex, которые затем проходят проверку разработчиками.

В ходе тестирования на эталонных репозиториях система продемонстрировала способность находить 92% известных и искусственно внедренных уязвимостей.