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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 15:41
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OpenAI создала команду по безопасности детей при использовании ИИ

Сейчас ищут еще одного специалиста
OpenAI ответила на вопросы активистов и родителей, создав новую команду для изучения способов предотвращения недопустимого использования инструментов искусственного интеллекта (ИИ) детьми.
OpenAI создала команду по безопасности детей при использовании ИИ

© Ferra.ru

В новой вакансии на странице карьеры OpenAI упоминается о существовании команды по безопасности детей, которая сотрудничает с внутренними и внешними партнерами, чтобы управлять процессами, инцидентами и проверками, связанными с несовершеннолетними пользователями.

Команда ищет специалиста по обеспечению безопасности детей, ответственного за применение политик OpenAI в контексте контента, созданного с использованием ИИ, и работу с процессами обзора «чувствительного» (предположительно, связанного с детьми) контента.

С ростом популярности инструментов искусственного интеллекта среди детей и подростков возрастает и риск негативных последствий. Недавнее исследование Центра защиты демократии показало, что 29% детей использовали ChatGPT для решения проблем с тревожностью или психическими заболеваниями.