OpenAI создаст собственный чип для ИИ

Процесс передачи готового дизайна на фабрику называется «taping out». Это важный этап, означающий, что разработка достигла стадии производства. Обычно создание первого прототипа обходится в десятки миллионов долларов и занимает около шести месяцев, но OpenAI может ускорить этот процесс, заплатив дополнительную сумму. Однако нет гарантии, что первый вариант чипа будет работать без ошибок. В случае неудачи компании придется дорабатывать проект и повторять процесс.

Разработка собственного чипа рассматривается OpenAI как стратегический шаг. Помимо снижения зависимости от Nvidia, это также усилит позиции компании в переговорах с поставщиками микропроцессоров. Если первый прототип окажется успешным, OpenAI сможет начать массовое производство чипов, а также протестировать их в качестве альтернативы продукции Nvidia уже в этом году.

В долгосрочной перспективе инженеры OpenAI планируют выпускать более мощные и функциональные версии чипов. При удачном запуске производства компания рассчитывает начать массовый выпуск в 2026 году.