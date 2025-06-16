OpenAI улучшила поиск в ChatGPT — все больше «убийца Google»

С 13 июня пользователи начали получать улучшенную версию ChatGPT Search, которая теперь дает более точные и актуальные ответы, лучше понимает запросы и запоминает детали длинных диалогов.

Напомним, что функция поиска появилась около года назад и сразу выделилась тем, что суммирует информацию с сайтов и прикладывает ссылки на источники.

Это сочетает естественный язык с актуальными данными — новостями, курсами акций, спортивными результатами и т.д.