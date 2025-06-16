OpenAI улучшила поиск в ChatGPT — все больше «убийца Google»А мы и не против
С 13 июня пользователи начали получать улучшенную версию ChatGPT Search, которая теперь дает более точные и актуальные ответы, лучше понимает запросы и запоминает детали длинных диалогов.
Напомним, что функция поиска появилась около года назад и сразу выделилась тем, что суммирует информацию с сайтов и прикладывает ссылки на источники.
Это сочетает естественный язык с актуальными данными — новостями, курсами акций, спортивными результатами и т.д.
Теперь, по словам OpenAI, поиск стал «умнее»: модель лучше следует инструкциям и реже повторяется. Как именно достигнуто улучшение, компания не раскрывает, но заявляет, что пользователи заметно чаще предпочитают новую версию по сравнению с предыдущей.
Несмотря на прогресс, OpenAI, как и Google, предупреждает, что ИИ может ошибаться — поэтому результаты стоит перепроверять. Однако с каждым обновлением ChatGPT Search становится всё более похожим на потенциального «убийцу Google».