OpenAI упростит ИИ-продукты и объединит модели в новые системы

Опубликовано 13 февраля 2025, 16:051 мин.
OpenAI упростит ИИ-продукты и объединит модели в новые системыКомпания откажется от «o3» как самостоятельной модели
OpenAI сообщила о намерении упростить свои продукты, а также объединить различные модели в более эффективные системы. Генеральный директор компании Сэм Альтман сообщил, что OpenAI не будет выпускать модель «o3» как отдельный продукт. Вместо этого в рамках обновленного подхода будет выпущена модель GPT-5, которая объединит «o3» и другие технологии.
Ранее OpenAI представила модели o3 и o3 mini, но теперь компания решила отказаться от их самостоятельного выпуска. Альтман подчеркнул, что целью является упрощение взаимодействия с искусственным интеллектом, чтобы его использование стало максимально простым и удобным для пользователей. Он отметил, что модели и продукты компании стали слишком сложными, и OpenAI намерена сделать их более доступными и понятными.
В дополнение к модели GPT-5, компания представит модель GPT-4.5, также известную как «Orion». Это будет последняя модель компании без «цепочки размышлений», которая генерирует ответы без четко обозначенных промежуточных шагов.