OpenAI упростит ИИ-продукты и объединит модели в новые системы

Ранее OpenAI представила модели o3 и o3 mini, но теперь компания решила отказаться от их самостоятельного выпуска. Альтман подчеркнул, что целью является упрощение взаимодействия с искусственным интеллектом, чтобы его использование стало максимально простым и удобным для пользователей. Он отметил, что модели и продукты компании стали слишком сложными, и OpenAI намерена сделать их более доступными и понятными.

В дополнение к модели GPT-5, компания представит модель GPT-4.5, также известную как «Orion». Это будет последняя модель компании без «цепочки размышлений», которая генерирует ответы без четко обозначенных промежуточных шагов.