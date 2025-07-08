OpenAI усилила меры безопасности на фоне угроз шпионажа

Теперь в офисах OpenAI действуют строгие ограничения по доступу к новым продуктам и алгоритмам. В частности, в процессе разработки модели o1 только отдельные проверенные сотрудники могли обсуждать проект, причем даже не во всех зонах офиса. Это стало частью новой политики, ограничивающей распространение информации внутри компании.

Кроме того, теперь критически важные системы хранятся в офлайне, чтобы полностью исключить удаленный доступ. Для входа в некоторые помещения используется биометрическая идентификация — сотрудники должны проходить сканирование отпечатков пальцев. Также введена политика запрета на подключение к интернету по умолчанию — любые внешние соединения требуют отдельного разрешения.

Компания также усилила физическую охрану дата-центров и расширила отдел кибербезопасности, чтобы предотвратить как внешние, так и внутренние угрозы. Хотя официально основной причиной называется опасение перед действиями иностранных конкурентов, не исключено, что меры связаны и с участившимися утечками, а также борьбой за сотрудников между американскими ИИ-компаниями.