OpenAI утонула в судах и начала говорить об опасности авторского права для ИИ

Очередной, трудной, вехой в противостоянии OpenAI с владельцами авторских прав стал иск The New York Times. Теперь разработчик ChatGPT пытается оправдаться, объясняя свои действия невозможностью развития ИИ без разнообразных текстов и прочего контента, защищённого авторских правом. По логике OpenAI, книг и других творческих объектов, находящихся в Сети в открытом доступе, недостаточно для адекватного развития технологий искусственного интеллекта.

Потому что и ChatGPT, и генераторы изображений «обучены на огромном количестве данных, взятых из Интернета, причём большая часть из них защищена авторским правом». Но OpenAI считает, что иски, поданные к ней, не имеют по собой никаких оснований.

«Поскольку авторское право сегодня охватывает практически все виды человеческого самовыражения, включая сообщения в блогах, фотографии, сообщения на форумах, фрагменты программного кода и правительственные документы, было бы невозможно обучить сегодняшние ведущие модели ИИ без использования материалов, защищённых авторским правом», — заявила компания.