OpenAI влезет в долги для строительства новых дата-центров

Как сообщили руководители компании, теперь речь идёт не только о совместных площадках с Oracle и SoftBank, но и о самостоятельных ЦОД. Общая цель — обеспечить до 10 ГВт вычислительных мощностей, из которых уже почти 7 ГВт приходится на проекты OpenAI.

Ключевым элементом новой стратегии стало партнёрство с NVIDIA объёмом до $100 млрд. На первом этапе производитель чипов предоставит $10 млрд, а OpenAI будет арендовать ускорители вместо покупки, что позволит снизить затраты на 10–15%.

Такой подход, по словам инсайдеров, сделает компанию более привлекательной для кредиторов.

Флагманом Stargate станет дата-центр в Абилине (Техас), строящийся совместно с Oracle и Crusoe. Площадка занимает 445 га и рассчитана на тысячи сотрудников. Всего в США появятся пять новых объектов.