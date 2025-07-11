OpenAI выкупила у бывшего дизайнера Apple его стартап для развития ИИ-устройств

Теперь компания официально называется io Products Inc. Айв и его дизайнерская фирма LoveFrom будут руководить творческой работой в OpenAI, но продолжат работать независимо. Целью сделки является создание ИИ-устройств для помощи людям в создании «замечательных вещей».

Как отмечает портал digit.in, заключение этой сделки «знаменует новую главу» в истории OpenAI в силу объединения с одним из самых влиятельных дизайнеров современности.

«Заключение сделки знаменует собой новую главу в истории OpenAI, поскольку компания объединяется с одним из самых влиятельных дизайнеров нашего времени. Вместе с Джони Айвом компания намерена переосмыслить взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом с помощью продуманного аппаратного обеспечения», — считают обозреватели.