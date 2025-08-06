OpenAI выпустила две открытые ИИ-модели — упрощенный ChatGPT можно запустить бесплатно на личном ноутбуке

Они уже доступны для бесплатного скачивания на платформе Hugging Face. Модели ориентированы на логические задачи, использование инструментов и быструю работу даже на бытовом «железе».

Старшая модель gpt-oss-120b может работать на одной видеокарте NVIDIA, а компактная gpt-oss-20b запускается даже на обычном ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ. Это делает продвинутый ИИ-доступным практически каждому.

Важно: речь не о полном открытом исходном коде — как и у аналогов, у моделей нет открытых обучающих данных. Однако OpenAI предоставляет параметры моделей, позволяя их свободно использовать, дорабатывать и интегрировать в свои проекты.

Решение выпустить модели с открытыми весами связано с давлением конкурентов, в том числе китайских лабораторий вроде DeepSeek AI. Также этому способствовал призыв администрации Трампа к большей открытости в американской ИИ-индустрии.