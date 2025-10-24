Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2025, 07:15
1 мин.

OpenAI выпустит Android-версию Sora и крупное обновление с камео и монтажом видео

Обещают даже сделать менее жесткую модерацию
OpenAI готовит к запуску Android-версию генератора видео Sora и крупное обновление, которое сделает сервис ближе к полноценной платформе для творчества и общения. Об этом сообщил глава проекта Билл Пиблз.
Главное новшество — функция камео-персонажей. Теперь в видео можно будет добавлять не только себя, но и домашних животных, игрушки или любые другие объекты.

Кроме того, Sora позволит использовать персонажей, созданных ранее, в новых роликах. Интерфейс уже обновлен: на экране генерации появились трендовые и популярные камео в реальном времени.

Ещё одно крупное улучшение — встроенные инструменты монтажа. Пользователи смогут объединять клипы прямо в приложении, а позже получат расширенные возможности редактирования.

OpenAI также развивает социальные функции: появятся тематические сообщества и каналы для компаний, университетов и клубов. Разработчики обещают более быстрое приложение приложение, точные рекомендации и мягкую работу модерации.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
,
#искусственный интеллект
,
#ANDROID