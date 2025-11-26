OpenAI выпустит карманный ИИ‑гаджет до конца 2027 года

По их словам, гаджет будет маленьким, без традиционного экрана и постарается стать «спокойной альтернативой смартфону». Главная цель проекта — создать у пользователя ощущение себя как в домике на озере.

Альтман утверждает, что большинство людей назовут дизайн «ужасно простым». Но это не так важно, ведь основной поинт в том, чтобы помочь сосредоточиться, фильтруя лишние уведомления.

Устройство сможет знать историю взаимодействий и активно участвовать в разговоре, благодаря чему будет «понимать контекст» и подсказывать нужные ответы. По данным MacRumors, прототипы уже готовы и выглядят «потрясающе», а серийный выпуск намечен менее чем через два года, то есть не позднее конца 2027 года.

Разработкой непосредственно железной составляющей занимается студия LoveFrom, известная лаконичными продуктами. За финансирование же проекта отвечает OpenAI на пару с инвестором Масайоси Соном.

Новинка будет использовать ИИ от OpenAI для голосового и жестового управления. Эксперты полагают, что устройство может стать персональным помощником и снизить зависимость от экранов.