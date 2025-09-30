OpenAI выпустит приложение в стиле TikTok с видео от Sora 2

Длина роликов, создаваемых в приложении, будет ограничена 10 секундами. Для защиты авторских прав нейросеть получит ограничения на генерацию определённого контента. Также в приложении появится инструмент верификации личности: пользователи смогут разрешить Sora 2 использовать их образ в видео, а система будет уведомлять их, когда кто-то применяет их цифровой аватар — даже если ролик не был опубликован.

Интеграция социального компонента с Sora 2 может помочь удержать аудиторию внутри экосистемы OpenAI.