OpenAI выпустит приложение в стиле TikTok с видео от Sora 2

Опубликовано 30 сентября 2025, 20:111 мин.
OpenAI выпустит приложение в стиле TikTok с видео от Sora 2В роликах будет только контент ИИ
OpenAI разрабатывает приложение с вертикальной лентой видео, навигацией по свайпам и контентом, созданным искусственным интеллектом (ИИ). По данным Wired, сервис будет визуально напоминать TikTok, однако пользователи не смогут загружать собственные фото и видео — только генерировать их с помощью новой модели Sora 2.
Длина роликов, создаваемых в приложении, будет ограничена 10 секундами. Для защиты авторских прав нейросеть получит ограничения на генерацию определённого контента. Также в приложении появится инструмент верификации личности: пользователи смогут разрешить Sora 2 использовать их образ в видео, а система будет уведомлять их, когда кто-то применяет их цифровой аватар — даже если ролик не был опубликован.
Интеграция социального компонента с Sora 2 может помочь удержать аудиторию внутри экосистемы OpenAI.