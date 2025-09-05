OpenAI выпустит собственный ИИ-чип в 2026 году

По данным издания, новый чип планируется использовать только внутри компании. Он будет обеспечивать работу сервисов OpenAI и не выйдет на внешний рынок.

OpenAI активно наращивает мощности для обучения и эксплуатации своих моделей. Рост интереса к генеративному искусственному интеллекту увеличил спрос на вычислительные ресурсы, что сделало вопрос независимости от поставщиков особенно актуальным.

Ранее сообщалось, что компания сотрудничает не только с Broadcom, но и с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которая займётся производством чипов. Одновременно OpenAI продолжает применять решения AMD и Nvidia, чтобы покрывать растущие потребности инфраструктуры.