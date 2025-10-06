OpenAI заключила многомиллиардную сделку с AMD на поставку чипов

Для AMD это партнерство станет одним из крупнейших соглашений в сфере дата-центров. Компания предоставила OpenAI варрант на покупку до 160 млн акций, которые будут распределяться по мере достижения технических и рыночных целей. Среди условий — рост стоимости акций AMD, которые на прошлой неделе торговались на уровне 164 долларов, а в результате новости подскочили до 200 долларов.

Сделка позволит AMD укрепить позиции на рынке ускорителей для ИИ, где лидерство удерживает Nvidia. Доход AMD от чипов для искусственного интеллекта в этом году прогнозируется на уровне 6,55 млрд долларов, однако в компании рассчитывают, что благодаря партнерству с OpenAI эта цифра в перспективе может превысить 100 млрд.

Для OpenAI сотрудничество дает возможность диверсифицировать поставки оборудования и снизить зависимость от Nvidia. Первые системы на базе чипов AMD Instinct MI450 начнут вводиться во второй половине следующего года.