OpenAI заключила с Amazon контракт на $38 млрд на облачные сервисы

В рамках договора OpenAI получит доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, необходимых для обучения и работы искусственного интеллекта. Такое сотрудничество отражает растущий спрос индустрии на вычислительные мощности, поскольку компании стремятся создавать системы, сопоставимые с человеческим интеллектом.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявлял, что организация планирует вложить около 1,4 трлн долларов в развитие инфраструктуры мощностью 30 гигаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией примерно 25 миллионов домов.