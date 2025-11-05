OpenAI заключила с Amazon контракт на $38 млрд на облачные сервисы

Опубликовано 05 ноября 2025, 12:001 мин.
OpenAI заключила с Amazon контракт на $38 млрд на облачные сервисыСоглашение рассчитано на семь лет
Компания OpenAI подписала семилетний контракт с Amazon на сумму 38 миллиардов долларов для использования облачных сервисов Amazon Web Services (AWS). Это первое крупное соглашение после внутренней реструктуризации OpenAI, которая дала компании больше финансовой и операционной самостоятельности.
В рамках договора OpenAI получит доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, необходимых для обучения и работы искусственного интеллекта. Такое сотрудничество отражает растущий спрос индустрии на вычислительные мощности, поскольку компании стремятся создавать системы, сопоставимые с человеческим интеллектом.
Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявлял, что организация планирует вложить около 1,4 трлн долларов в развитие инфраструктуры мощностью 30 гигаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией примерно 25 миллионов домов.