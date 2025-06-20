OpenAI запланировала релиз GPT-5 уже на лето. Но есть нюанс

Как подтвердил в интервью CEO компании Сэм Альтман, релиз намечен на лето, однако точной даты нет. Всё будет зависеть от того, насколько новая модель соответствует внутренним стандартам OpenAI.

По словам Альтмана, финальное решение о запуске GPT-5 будет принято только в случае, если модель удовлетворит установленным бенчмаркам. Иначе компания может отложить релиз.

Он также отметил, что не знает «точно, когда» состоится запуск, и подчеркнул, что OpenAI размышляет, стоит ли делать ставку на «громкий номерной релиз» или продолжать двигаться по пути стабильных, но менее масштабных улучшений, как в случае с GPT-4o.

Кроме того, в разработке находятся не только GPT-5, но и обновления для существующих GPTs, а также системы Operator. В любом случае, грядущее лето обещает быть насыщенным для пользователей ChatGPT.