OpenAI запустила Shopping Research — ChatGPT теперь подбирает товары за вас]

Теперь при запросах вроде «нужна новая кофемашина» ИИ уточняет бюджет и предпочтения, затем формирует подборку товаров с описанием и ссылками на магазины.

Услуга доступна всем авторизованным пользователям, включая бесплатный тариф. И до конца праздничного сезона количество запросов не ограничено. По данным MacRumors, инструмент особенно эффективен в категориях «электроника», «красота» и «дом»; он учитывает историю переписки и избегает повторов.

Пользователь может выбрать понравившийся товар и перейти в интернет‑магазин; в будущем OpenAI планирует добавить «моментальную оплату» прямо внутри ChatGPT. Функция скрыта в меню «Плюс» или появляется автоматически при шопинговых запросах.

Разработчики считают, что новое решение облегчит выбор подарков и покажет, как ИИ может помогать в бытовых задачах. Однако интеграция рекомендательной системы вызывает вопросы о конфиденциальности и возможном влиянии на рынок электронной коммерции.