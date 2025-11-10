OpenAI запустит персонального помощника для здоровья

Это направление стало частью стратегии по расширению деятельности за пределы основных предложений. Ранее в этом году OpenAI укрепила команду ключевыми назначениями: Нейт Гросс, сооснователь сети врачей Doximity, возглавил стратегию в здравоохранении, а экс-руководитель Instagram* Эшли Александер стала вице-президентом по медицинским продуктам.

На конференции HLTH в октябре Гросс отметил, что еженедельно ChatGPT привлекает около 800 миллионов пользователей, многие из которых ищут медицинские советы. Это демонстрирует потенциальный спрос на подобные сервисы.

Ранее другие технологические гиганты уже пытались развивать аналогичные направления. Google закрыл сервис электронных медкарт в 2011 году, Amazon свернула бизнес фитнес-трекеров Halo в 2023, а платформа HealthVault от Microsoft не получила широкого распространения.

* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России