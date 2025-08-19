OpenAI заявила о необходимости альтернативного шифрования чатов в ChatGPT

Альтман отметил, что многие пользователи обсуждают в чатах личные проблемы и предложил концепцию AI privilege, аналогичную адвокатской тайне. Сейчас временные чаты в ChatGPT не сохраняются, но с мая текущего года OpenAI обязана хранить все обычные чаты, даже удалённые, по решению суда. Полноценное сквозное шифрование в текущей архитектуре невозможно, так как модель должна расшифровывать запросы на стороне компании.

К примеру, Apple частично решила проблему конфиденциальности с помощью Private Cloud Compute, но для OpenAI это сложнее из-за персонализации сервиса. Альтман считает, что громкие запросы от госорганов могут изменить отношение пользователей к вопросу конфиденциальности.