Opera подала антимонопольную жалобу на Microsoft в Бразилии

Опубликовано 30 июля 2025, 13:291 мин.
Opera подала антимонопольную жалобу на Microsoft в БразилииКомпанию обвиняют в создании неравных условий для браузеров
Компания Opera подала антимонопольную жалобу против Microsoft в Бразилии. Причиной обращения стало то, что браузер Microsoft Edge, по словам заявителей, получает несправедливое преимущество за счёт предустановки в операционной системе Windows, что затрудняет конкуренцию для альтернативных решений.
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Opera утверждает, что Microsoft ограничивает доступ других браузеров к возможностям предустановки и активно препятствует пользователям в переходе на другие продукты. Компания также заявляет, что дизайн системы Windows использует приёмы, затрудняющие загрузку и установку сторонних браузеров. Такие интерфейсные решения часто называют «тёмными паттернами».
Жалоба направлена в Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE), и Opera просит регулятора принять меры в отношении Microsoft. Ранее аналогичные претензии уже звучали со стороны Opera: в 2007 году компания подала иск в Европейском союзе, указывая на то, что включение Internet Explorer в Windows нарушает принципы честной конкуренции.