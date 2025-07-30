Opera подала антимонопольную жалобу на Microsoft в Бразилии

Opera утверждает, что Microsoft ограничивает доступ других браузеров к возможностям предустановки и активно препятствует пользователям в переходе на другие продукты. Компания также заявляет, что дизайн системы Windows использует приёмы, затрудняющие загрузку и установку сторонних браузеров. Такие интерфейсные решения часто называют «тёмными паттернами».

Жалоба направлена в Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE), и Opera просит регулятора принять меры в отношении Microsoft. Ранее аналогичные претензии уже звучали со стороны Opera: в 2007 году компания подала иск в Европейском союзе, указывая на то, что включение Internet Explorer в Windows нарушает принципы честной конкуренции.