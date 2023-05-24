Opera встроила в браузер ИИ на технологиях ChatGPT

По словам представителей бренда, Aria позволит заметно повысить «креативность и продуктивность» пользователей. При этом работает технология на базе собственной инфраструктуры компании под названием Composer.

Она подключается к технологии GPT от OpenAI и обогащается дополнительными возможностями, такими как применение результатов из поиска в Интернете в реальном времени.

При этом у Aria, в отличие от ChatGPT, отсутствует ограничение контентом, вышедшим лишь до 2021 года. Это делает детище Opera более продвинутым предложением, чем стандартные GPT-решения.

На данный момент воспользоваться новинкой можно в более чем 180 странах мира, в том числе и Европе, совершенно бесплатно.