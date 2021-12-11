Операции на глазах помогли снизить риск старческого слабоумия

В основе этой части исследования лежит гипотеза, что катаракта влияет на сенсорный вход, из-за чего может деградировать мозг. Исследования включали 3038 участников старше 65 лет, изначально без деменции, с диагнозом катаракта или глаукома. Из этих участников у 853 развилась деменция, причём у 709 из них — болезнь Альцгеймера. У тех, кто перенёс операцию по удалению катаракты, риск развития деменции оказался на 30% ниже, по крайней мере, в течение следующих 10 лет после операции, И снижение риска было характерно именно для болезни Альцгеймера.

При этом операция по удалению глаукомы никак не влияла на развитие деменции, не уменьшала риск.