Операционная система Hyper OS от Xiaomi добралась и до стиральных машин

Новинка не только отличается своими компактными размерами (600 × 486 × 850 мм) и вместимостью в 10 кг белья, но и становится первой стиральной машиной бренда, работающей под управлением операционной системы HyperOS.

Устройство предлагает пользователям выбор из 26 программ стирки, адаптированных под различные сценарии использования и типы тканей. В арсенале устройства есть даже опция быстрой стирки, которая занимает всего 12 минут, а также режим стерилизации и очистки, эффективность которых приближается к 100%.

Особенностью машинки является наличие цветного экрана на передней панели и поддержка операционной системы HyperOS.

Последнее позволяет управлять стиральной машиной с помощью голосовых команд, передавать данные на смартфон и обновлять программное обеспечение устройства «по воздуху». Цена на устройство установлена на отметке в $270.