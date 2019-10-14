Наука и технологии
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Операционная система от Huawei наступает на пятки iOS и Android
Возможно, когда-нибудь она даже обгонит конкурентов
Еще в августе этого года Huawei продемонстрировала свой ответ на санкции США в лице фирменной операционную системы HarmonyOS. Уже сейчас известно, что она будет поддерживаться целым перечнем устройств: начиная от умного дома и телевизоров, заканчивая поддержкой со стороны смартфонов в будущем. Сейчас же стало известно, что разработка китайцев в конечном итоге может начать борьбу за пальму первенства с лидерами рынка — iOS и Android.
Так, последние исследования показали, что рыночная доля HarmonyOS к концу следующего года может составить целых 2%. Да, сначала может показаться, что это ничтожно малое значение, но! Во-первых, 2% сделают из HarmonyOS пятой по величине в мире операционной системой, которая даже превзойдет Linux. А во-вторых, у той же iOS с ее третьим место на деле лишь 13,87% от общего рынка операционных систем. К слову, на первом месте на сегодняшний день расположился Android — разработка Google умудрилась обогнать даже Windows, имея 39% рынка против 35% у Microsoft.
Напомним, что по подсчетам специалистов, доля HarmonyOS в Китае достигнет 0,1% уже к концу 2019 года и вырастет в сотни раз, достигнув значения в 5% уже к концу следующего года.
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