Операционная система от Huawei наступает на пятки iOS и Android

Так, последние исследования показали, что рыночная доля HarmonyOS к концу следующего года может составить целых 2%. Да, сначала может показаться, что это ничтожно малое значение, но! Во-первых, 2% сделают из HarmonyOS пятой по величине в мире операционной системой, которая даже превзойдет Linux. А во-вторых, у той же iOS с ее третьим место на деле лишь 13,87% от общего рынка операционных систем. К слову, на первом месте на сегодняшний день расположился Android — разработка Google умудрилась обогнать даже Windows, имея 39% рынка против 35% у Microsoft.

Напомним, что по подсчетам специалистов, доля HarmonyOS в Китае достигнет 0,1% уже к концу 2019 года и вырастет в сотни раз, достигнув значения в 5% уже к концу следующего года.