Операция по снижению веса оказалась полезна для защиты от появления рака и диабета

В рамках анализа, эксперты изучили данные 22 000 людей с ожирением за период с 1982 по 2018 год. По итогу они пришли к выводу, что те из них, кто перенёс операцию по снижению веса, риск смерти от рака снизился на 43%, а риск смерти от диабета — на 72%.

Помимо этого, исследование показало, что операция снизила общий риск преждевременной смерти от всех причин на 16%.

По мнению специалистов, свежее открытие явно свидетельствует о новых полезных эффектах бариатрической хирургии. Они также планируют продолжить исследование, чтобы понять механизм, лежащий в основе этих эффектов, и разработать новые формы терапии на основе полученных результатов.