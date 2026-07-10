Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2026, 18:11
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Операторам разрешили тянуть оптику по частным участкам без согласия дачников

Новые правила избавили связистов от многолетней головной боли с частной землей
Российские операторы связи получили упрощенный доступ к прокладке оптоволоконных линий на частных территориях, включая дачные участки, — теперь для этого не потребуется каждый раз получать согласие собственника земли. Об этом в эфире телеканала 360 рассказал генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Операторам разрешили тянуть оптику по частным участкам без согласия дачников
© Ferra.ru

По его словам, ранее компании сталкивались с серьезными трудностями: если для обеспечения связи требовались работы на частной земле, а владелец отказывался давать разрешение, проложить кабель было невозможно. Особенно остро эта проблема стояла на территориях с большими земельными угодьями, где отказ даже одного собственника мог заблокировать целый проект.

«Сейчас облегчили операторам возможность прокладки оптико-волоконной линии связи, строительство сетей связи, либо вышек для обеспечения коммуникационных услуг для пользователей, которые живут на удаленных территориях», — отметил эксперт.

Кусков подчеркнул, что владельцы дачных участков от новых правил не пострадают: речь идет именно об оптоволоконной линии, а не о сотовой вышке. «Это то, что можно проложить под вашим участком, а не на грядке между клубникой», — уточнил специалист. Кабели прокладывают под землей, и такие работы не должны портить внешний вид участков — эстетика ландшафта останется прежней.

Источник:360.ru
Автор:Вячеслав Логинов
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