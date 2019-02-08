Операторы проведут учения по изоляции Рунета

Операторы объединились и порекомендовали провести учения на сетях связи перед внедрением так называемого законопроекта об автономности Рунета. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на протокол заседания.

Члены рабочей группы «Информационная безопасность» предложили на практике выяснить и проанализировать угрозы, с которыми предстоит справляться в рамках законопроекта.

В состав рабочей группы входят МегаФон, ВымпелКом (бренд «Билайн»), МТС, Ростелеком и другие крупные телеком-компании. Возглавляет её президент компании InfoWatch Наталья Касперская.

Завершить учения и сформулировать предложения необходимо до 1 апреля.​ Группа планирует представить свои предложения ко второму чтению законопроекта.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря 2018 года. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. Операторы связи отмечают сырость закона и высокие риски. Особенно они протестуют против того, что законопроект возлагает ответственность за сбои в работе сети и оборудования на операторов.