Операторы связи оценили переход на 5G в Москве в 100 млрд рублей

Представители крупнейших российских сотовых операторов рассказали о затратах на внедрение сетей пятого поколения в столице. По их словам, для запуска 5G в Москве потребуется около 100 миллиардов рублей, а окупиться проект сможет лишь через 20–30 лет. Эксперты считают, что это долгосрочная инвестиция, но она необходима для цифрового развития региона.

Основная сложность связана с частотами, выделенными под проект. В России планируется использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, который, по мнению операторов, значительно уступает «золотому диапазону» 3,4–3,8 ГГц. Для работы на новых частотах потребуется почти в полтора раза больше базовых станций и оборудования, что сильно увеличивает затраты. При этом оптимальный диапазон уже занят силовыми структурами, а текущие частоты имеют проблемы с электромагнитной совместимостью, что может отразиться на качестве связи.

Кроме того, операторы отметили сложности с международной координацией частот в приграничных регионах. Это может повлиять на стабильность сетей, особенно в условиях плотной застройки и большого числа пользователей. Несмотря на это, частоты 4,8–4,99 ГГц включены в программу развития связи до 2035 года, что делает их использование неизбежным для реализации планов по запуску 5G.