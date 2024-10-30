Операторы связи прейдут на российское оборудование до конца десятилетия

К 2029 году российские операторы связи полностью перейдут на отечественное оборудование для базовых станций GSM, LTE и 5G. По плану проекта «Отечественные решения», к 2025 году в сетях будет использоваться 6% российского оборудования, к 2027 году — 33%, и к 2029 году доля достигнет 100%. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил, что проект скоро пройдёт окончательное согласование, а Минцифры подчёркивает, что с 2028 года для LTE разрешено использовать только отечественные станции.

Разработку и производство станций уже ведут компании «Иртея» (совместный проект с МТС), «Булат» (поддерживается «Ростелекомом») и бренд Yadro от «КНС Групп». По словам гендиректора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева, компания заключила с МТС контракт на поставку 20 тысяч базовых станций к 2030 году. Оператор T2 (Tele2) планирует использовать станции «Булата» в 67 регионах к 2025 году и уже установил свыше 130 таких станций, избегая ненужного демонтажа работающего оборудования и снижая затраты.

Минпромторг рассматривает ужесточение требований к критериям российского производства, включая обязательный рост доли отечественных компонентов, поскольку отечественные компании, такие как Yadro, пока зависят от зарубежных поставок. «МегаФон» уже заключил контракты с Yadro и «Булатом», однако в отрасли говорят о нехватке оборудования, и массовое производство, скорее всего, начнётся не раньше 2026 года.