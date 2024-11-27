Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 20:23
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Описана новая концепция автономного роя дронов для сложных миссий

Новый подход более эффективный
Ученые из Института ресурсов Фрайберг и Центра передовых систем HZDR представили новую концепцию для автономных роя дронов, предназначенных для эффективного сканирования сложных и неравномерно структурированных территорий. Это решение может значительно улучшить выполнение различных задач, таких как мониторинг природных ресурсов и защита окружающей среды.
Описана новая концепция автономного роя дронов для сложных миссий

© Ferra.ru

Рой дронов представляет собой группу автономных летательных аппаратов, которые работают сообща, делясь задачами и координируя свои действия. Преимущество таких систем — это возможность преодоления ограничений отдельных дронов. Вместо того, чтобы каждый дрон выполнял свою задачу поодиночке, они могут совместно решать сложные миссии.

Концепция, предложенная учёными, основана на парадигме «лидер-подчиненные», где лидер дрон распределяет задачи между остальными участниками роя. Это делает систему более устойчивой и способной быстро восстанавливаться после сбоя.

Система роя дронов обладает большим потенциалом для применения в различных сферах: от картографирования и исследования ресурсов до мониторинга окружающей среды. Также рои могут эффективно работать в недоступных для человека местах, быстро охватывая большие территории.

Однако, несмотря на свои преимущества, такая система сталкивается с рядом проблем, включая предотвращение столкновений, управление энергопотреблением.

Описана новая концепция автономного роя дронов для сложных миссий

© HZDR/Casus

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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