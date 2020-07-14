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Описание PlayStation 5 разместили в крупнейшем интернет-магазине
Осталось дождаться официальной даты старта продаж от самой компании-производителя консоли
В июне Sony, спустя полгода после Microsoft, наконец-то анонсировала свою консоль следующего поколения - PlayStation 5. Но даже несмотря на то, что игрокам были показаны новые проекты для девайса, а также внешний вид приставки, компания все еще не начала собирать предзаказы на нее. Видимо, не дождавшись действий со стороны компании-производителя, было решено разместить описание PlayStation 5 в крупнейшем интернет-магазине планеты - Amazon.
Стоит отметить, что прямо сейчас страница новой консоли Sony доступна на Amazon Germany и Amazon Australia. На ней описывается то, какие характеристики получит PlayStation 5, а также сообщается полезная информация об аксессуарах для нее. При этом Amazon честно признается в том, что она до сих пор не обладает информацией о дате запуска консоли в продажу, а также ничего не знает о ее цене.
Напомним, что судя по последним данным, PlayStation 5 поступит в продажу в период рождественских праздников в конце 2020 года. Также слухи говорят о том, что версия консоли с оптическим приводом обойдется в 499 долларов, а версия без нее в 399 долларов.