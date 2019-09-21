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Оплата криптовалютой стала законной в России

Выяснилось, что виртуальная валюта не несет в себе валютную ценность
Еще в 2017 году в одном из ресторанов Москвы появилась возможность оплачивать услуги биткоинами. Однако реакция прокуратуры не заставила себя долго ждать и по этому поводу было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение ст. 9 ФЗ-173 “О валютном регулировании и валютном контроле”.

В рамках данного дела состоялось два суда, по итогам которых, замначальник Инспекции ФНС России № 7 по Москве вынес постановление о прекращении производства по делу, поскольку правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, в действиях организации состава найдено не было. Прокуратура, настаивала на своем и обжаловала решения судей. Но суд непоколебимо указывал, что действия компании, получавшей биткоины за услуги, не регулируются ФЗ-173, потому что по данному закону виртуальная валюта не несет в себе валютную ценность.

В суде также сделали акцент на то, что правовое определение виртуальной валюты и ее сущность в рамках законодательства Российской Федерации не определена.

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