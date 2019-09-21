Оплата криптовалютой стала законной в России

В рамках данного дела состоялось два суда, по итогам которых, замначальник Инспекции ФНС России № 7 по Москве вынес постановление о прекращении производства по делу, поскольку правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, в действиях организации состава найдено не было. Прокуратура, настаивала на своем и обжаловала решения судей. Но суд непоколебимо указывал, что действия компании, получавшей биткоины за услуги, не регулируются ФЗ-173, потому что по данному закону виртуальная валюта не несет в себе валютную ценность.

В суде также сделали акцент на то, что правовое определение виртуальной валюты и ее сущность в рамках законодательства Российской Федерации не определена.