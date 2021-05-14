Оплата по лицу появится на всех станциях московского метро до конца 2021 года

Речь идёт о технологии Face Pay, которая позволяет пассажирам отказаться от оплаты картой либо смартфоном. Как пишет РИА Новости, на данный момент её тестированием занимается специальная фокус-группа, состоящая из сотрудников и партнёров Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Работает система следующим образом: пользователь останавливается у бокового правого турникета, после чего Face Pay узнает его и примерно за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» (либо с банковской карты). После этого проход в метро становится свободным.