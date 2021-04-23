Oppo готовит свою «умную» метку наподобие Apple AirTag

Он опубликовал в китайской соцсети Weibo изображения новинки. И судя по ним, устройство будет немного отличаться от решения купертиновцев. Так, например, в метке от Oppo будет USB-C разъём, явно предназначенный для зарядки девайса.

При этом устройство будет сверхширокую полосу, позволяющую более точно определять местоположение метки, сообщает The Verge.

На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать анонс условного Oppo Smart Tag. Учитывая качество утечки, можно ожидать, что случится это в самое ближайшее время.