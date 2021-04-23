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Oppo готовит свою «умную» метку наподобие Apple AirTag
Как быстро ожил рынок после анонса купертиновцев
Судя по всему, Oppo будет следующей компанией, которая выпустит собственную «умную» метку наподобие AirTag от Apple. По крайней мере, это следует из свежей утечке за авторством популярного инсайдера Digital Chat Station.
Он опубликовал в китайской соцсети Weibo изображения новинки. И судя по ним, устройство будет немного отличаться от решения купертиновцев. Так, например, в метке от Oppo будет USB-C разъём, явно предназначенный для зарядки девайса.
При этом устройство будет сверхширокую полосу, позволяющую более точно определять местоположение метки, сообщает The Verge.
На данный момент нет точной информации, когда именно стоит ждать анонс условного Oppo Smart Tag. Учитывая качество утечки, можно ожидать, что случится это в самое ближайшее время.