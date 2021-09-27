Oppo показала новые «умные» часы с поддержкой быстрой зарядки

Наука и технологии
Сегодня в 12:52
1 мин.
Oppo показала новые «умные» часы с поддержкой быстрой зарядкиЗаряжаются они и вправду впечатляюще быстро
Одной из главных проблем современных «умных» часов является автономность. Даже Amazfit, начинавшая с месяца работы от одного заряда в оригинальных Bip, дошла до 1-2 недель в линейке GTS.
А это значит, что производителям либо стоит начать увеличивать эту самую автономность, либо работать над скоростью зарядки устройств. По второму пути решила пойти Oppo в своих новых смарт-часах — Oppo Watch Free.
По данным с официального сайта компании, устройство получило аккумулятор на 230 мАч, которые позволяют работать девайсу от одного заряда до 14 суток. При этом всего пяти минут восполнения аккумулятора хватит на один день работы.
Из прочих характеристик часов можно отметить 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей, 100% охват цветового пространства DCI-P3 и более 100 режимов тренировок.
Цена устройства — 85 долларов или 6,2 тыс рублей.